Bezoekers De Balie moesten weg bij ramen om gijzeling Apple Store

Bezoekers van De Balie moesten dinsdagavond van de politie wegblijven bij de ramen vanwege de gijzeling bij de Apple Store aan het Leidseplein. Na enige tijd is het debatcentrum, dat naast de Apple Store ligt, volledig ontruimd via het ontruimingsprotocol, zo meldt programmamaker Tim Wagemakers.

Het café in De Balie zat ‘helemaal vol’. Ongeveer tweehonderd man, zo schat Wagemakers.

Via de Weteringschans is iedereen weggeleid. Het avondprogramma, waar volgens Wagemakers zo’n 150 mensen op af zouden komen, is gecanceld. Ook de stadsschouwburg in Amsterdam heeft besloten ‘vanavond het theater te sluiten’ vanwege de gijzeling.