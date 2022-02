Hoekstra blij met eenheid van EU-lidstaten na snel sanctiepakket

De landen van de Europese Unie zijn het dinsdag in Parijs snel eens geworden over een sanctiepakket tegen Rusland. Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken is blij met de ‘grote mate van eenheid’ tussen de lidstaten, zei hij na afloop in de Franse hoofdstad tegen media.

De Russische president Vladimir Poetin staat niet op de sanctielijst. ‘Omdat dit is waar we nu met deze snelheid en eenheid toe konden komen. Wat mij betreft is het echt een eerste stap’, aldus de minister.

Het sanctiepakket is in samenspraak met de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada samengesteld. Russen die nauw betrokken waren bij het besluit om de afvallige regio’s in buurland Oekraïne te erkennen als onafhankelijke staten, komen volgens Hoekstra op een speciale sanctielijst. Verder worden de tegoeden van een aantal banken bevroren en mag er geen handel meer gedreven worden met de afvallige Oekraïense regio’s.

Volgens Hoekstra raken deze sancties Nederland niet. Afgesproken is verdergaande strafmaatregelen te nemen als de Russische regering nog verdere stappen zet. Mocht Moskou terugslaan met vergeldingsmaatregelen dan is afgesproken om de gevolgen voor de getroffen landen te beperken.

Met Poetin moet Europa voorbereid zijn op het meest zwarte scenario en vastbesloten en eensgezind blijven, zei de minister.