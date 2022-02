Minister: Kamer moet beslissen over inperken giften aan politiek

Het is aan de Tweede Kamer om een grens in te stellen aan het bedrag dat een donateur per jaar maximaal mag schenken aan een politieke partij. Ook hoe het bedrag mag zijn moet het parlement zelf bepalen, vindt minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken. Het onderwerp is op het Binnenhof actueel geworden sinds CDA en D66 ieder een miljoen euro ontvingen voorafgaand aan de verkiezingen vorig jaar.

Tijdens een debat over de financiering van politieke partijen zei ze voorstellen hierover van enkele partijen niet te ontraden, maar het oordeel aan de Kamer te laten. In een wetsvoorstel dat het kabinet eind 2020 indiende, is geen beperking opgenomen.

Maar een groot deel van de Kamer liet vorige week al weten wel voor een maximering te zijn. Alleen hebben ze daarbij andere bedragen voor ogen. Zo willen de VVD, SP, PvdA en Pieter Omtzigt de grens op 100.000 euro zetten. GroenLinks wil 25.000 euro.

De minister vindt dat zowel particulieren als rechtspersonen, zoals bedrijven en organisaties, mogen blijven schenken aan politieke partijen. Onder meer SP, PvdA en GroenLinks willen dat alleen particulieren mogen doneren en rechtspersonen niet. Ze zijn bang dat partijen zich dan door bedrijven laten beïnvloeden en dat is ongewenst. Ook de schijn alleen al van belangenverstrengeling is volgens hen niet goed voor het toch al gedaalde vertrouwen van burgers in de politiek.