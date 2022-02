Persoon met vuurwapen in Apple Store Amsterdam

In de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam is iemand binnen met een vuurwapen, meldt de politie. Mogelijk gaat het om een gijzeling. De politie is massaal aanwezig en de nabije omgeving is afgezet. Er hangt een politiehelikopter boven het gebied.

Speciale politie-eenheden zijn ter plekke om de situatie onder controle te krijgen. Op sociale media worden beelden gedeeld van een man met een vuurwapen die een andere man vasthoudt en onder schot houdt.