Poetin: Rusland erkent onafhankelijkheid hele Donbas-regio

Rusland erkent de onafhankelijkheid van de zelfverklaarde Oost-Oekraïense republieken Donetsk en Loehansk in een aanzienlijk groter gebied dan ze nu controleren. President Vladimir Poetin heeft daar duidelijkheid over gegeven nadat hij een dag eerder de separatistenstaatjes in de Donbas-regio als landen had erkend.

De rebellen controleren ongeveer een derde van het zogenoemde Donbas-bekken, maar claimen in hun grondwet een veel groter gebied. Dat neemt ook Poetin als uitgangspunt.

Het staatshoofd kreeg dinsdag groen licht van het parlement om militaire steun te geven aan de Russischsprekende separatisten in het buurland. Dat maakt de weg vrij om direct de strijd aan te gaan met het Oekraïense leger in de gebieden die Kiev controleert. De separatisten hebben nu de controle over ongeveer 30 procent van Donetsk en Loehansk.

Of en wanneer er Russische militairen naar Oekraïne gaan is volgens Poetin afhankelijk van de situatie. Poetin had al gezegd Russische militairen daarheen te sturen voor een ‘vredesmissie’. Volgens Russische media zijn ze echter de grens afgelopen nacht al overgestoken. Poetin riep in een toespraak op tot ‘een bepaalde mate’ van demilitarisering van Oekraïne.