Record aan orders voor Nederlands chipbedrijf ASMI

In het slotkwartaal van 2021 ontving het AEX-bedrijf voor een bedrag van 645 miljoen euro aan bestellingen. De onderneming levert bijvoorbeeld systemen voor de bewerking van wafers, de dunne schijfjes waarvan halfgeleiders worden gemaakt. Daarmee lag de orderontvangst 70 procent hoger dan een jaar eerder, aldus ASMI.

De omzet bedroeg in de afgelopen periode ruim 491 miljoen euro, wat aan de bovenkant van de eigen verwachtingen van ASMI is. Het bedrijf gaf aan voor het eerste kwartaal op een omzet te rekenen van 500 miljoen tot 530 miljoen euro. De omzet in de tweede helft van dit jaar zou dan hoger moeten uitkomen dan in de eerste zes maanden van 2022. ASMI zegt wel dat er nog steeds verstoringen in de toeleveringsketens zijn. De nettowinst kwam uit op 138 miljoen euro, tegen 82 miljoen euro een jaar terug.

In een toelichting spreekt topman Benjamin Loh van een jaar met sterke vooruitgang voor ASMI. Het bedrijf zegt dat het nieuwe jaar goed is begonnen. Het dividend wordt met een kwart verhoogd en ASMI gaat een nieuw aandeleninkoopprogramma van 100 miljoen euro beginnen.