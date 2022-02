De EU-landen hebben overeenstemming bereikt over een pakket sancties tegen Rusland. Ook in hun kijk op de erkenning van twee afvallige regio’s in Oekraïne door Rusland zijn de lidstaten eensgezind, zegt huidig EU-voorzitter Frankrijk. De ministers van Buitenlandse Zaken werden het eens op een spoedvergadering in Parijs.