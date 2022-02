Breed herstel op Amsterdamse beurs ondanks zorgen over Oekraïne

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met winst gesloten, ondanks de oplopende spanningen in Oekraïne. Veel sectoren op de beurs gingen omhoog, maar vooral techbedrijven herstelden zich wat van de neergang van de afgelopen dagen. Chipbedrijven als ASMI, Besi en ASML stonden in de Amsterdamse AEX bij de grootste stijgers, net als betalingsdienstverlener Adyen.

Ook de Londense beurs sloot hoger. Elders in Europa doken de beurzen wel in de min, zoals in Parijs en Frankfurt. Een stijging van 7 procent van het Duitse autoconcern Volkswagen kon een neergang van de belangrijkste graadmeter in Frankfurt niet voorkomen. Beleggers reageerden verheugd op de plannen van Volkswagen om sportwagenmerk Porsche zelfstandig naar de beurs brengen.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,3 procent hoger op 731,96 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 1022,62 punten. De FTSE in Londen ging 0,1 procent omhoog. Frankfurt en Parijs leverden tot 0,3 procent in.

Sancties

De Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten dreigen met sancties tegen Rusland naar aanleiding van de erkenning door Moskou van separatistische regio’s in Oost-Oekraïne als onafhankelijke staten. De EU brengt volgens ingewijden nog geen zware economische strafmaatregelen in stelling, maar zou vooral betrokken personen willen treffen.

In de AEX was Besi de grootste stijger met een winst van 3,3 procent. Ook ASMI (plus 2,8 procent) en ASML (plus 2,5 procent) stonden in de kopgroep, net als bijvoorbeeld chemicaliëndistributeur IMCD die 3,3 procent aandikte en staalbedrijf ArcelorMittal dat 3 procent hoger werd gezet. Adyen kreeg er 0,9 procent bij. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway sloot de rij en verloor 3,3 procent.

In de MidKap was laadpalenfabrikant Alfen met een plus van 3,9 procent de koploper. Bodemonderzoeker Fugro was hekkensluiter en verloor 2,8 procent.

Winst Acomo

Noten- en zadenhandelaar Acomo won 0,4 procent na cijfers. De onderneming wist ondanks problemen in het internationale vervoer de winst en de omzet stevig op te voeren.

De prijs voor een vat Amerikaanse olie steeg met 2,1 procent tot 92,95 dollar. Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, klom met 1,4 procent tot 96,71 dollar per vat. De euro was 1,1348 dollar waard, tegen 1,1338 dollar een dag eerder.