Fansite: Whiter Shade of Pale-zanger Gary Brooker (76) overleden

Gary Brooker, zanger en pianist van de Britse band Procol Harum, is op 76-jarige leeftijd overleden, meldt een fansite over de band. Brooker stierf zaterdag vredig in zijn woning. Hij leed aan kanker.

De artiest is vooral bekend van zijn hit A Whiter Shade of Pale. Dit nummer uit 1967 van Procol Harum was de favoriete plaat van misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die afgelopen zomer op straat in Amsterdam werd vermoord. Brooker werkte ook samen met onder anderen George Harrison, Eric Clapton, Kate Bush en de Amerikaans-Nederlandse zangeres Lori Spee, met wie hij in 1986 het duet Two Fools In Love opnam. In 2003 werd de Brit geridderd voor zijn inzamelingswerk voor goede doelen.

Brooker wordt volgens het bericht op de door fans gerunde website binnenkort in besloten kring begraven. Later volgt er nog een openbare gedenkdienst voor de muzikant. Hij laat zijn vrouw Franky, die hij in 1965 ontmoette en met wie hij in 1968 trouwde, achter. Het stel had geen kinderen.