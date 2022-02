Energiesector bezorgd om conflict en stilleggen Nord Stream 2

Rusland besloot maandag de twee rebellenrepublieken in het oosten van Oekraïne officieel te gaan erkennen. De separatisten in die gebieden worden al sinds 2014 door Rusland gesteund, al ontkent de regering van president Vladimir Poetin dat officieel. Als tegenactie leggen westerse landen Rusland allerhande sancties op. Het staken van de certificering van Nord Stream 2 maakt deel uit van die strafmaatregelen.

Of en wat voor impact de situatie gaat hebben, weet Energie-Nederland niet. De branchevereniging verwijst naar een in 2019 door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat opgesteld plan over wat er moet gebeuren als er een ‘aanzienlijke verslechtering van de gaslevering’ komt.