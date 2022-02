Maritiem dienstverleners houden situatie Oekraïne in de gaten

Nederlandse maritieme dienstverleners die actief zijn in Rusland en Oekraïne houden de situatie omtrent de spanningen tussen de landen in de gaten. Dat doet bijvoorbeeld Van Oord, dat actief is in Oekraïne. ‘We bekijken wat de EU-sancties betekenen voor salarisuitbetalingen of reizen van en naar projecten’, aldus een woordvoerster.

Zo zou het kunnen dat er door de dinsdag door de Europese Unie afgekondigde banksancties geen betalingsverkeer mogelijk is, schetst de zegsvrouw. ‘We kijken naar mogelijke scenario’s en treffen daar voorzorgsmaatregelen voor.’

De EU maakte dinsdag bekend sancties op te leggen aan banken die de Russische operaties in de Oekraïense regio’s bekostigen. Ook wordt de toegang van Rusland tot EU-geld op kapitaal- en financiële markten ingeperkt, aldus de voorzitters van de raad van EU-leiders en van de Europese Commissie. Dat doet de EU nadat Rusland twee afvallige regio’s in Oekraïne heeft erkend als onafhankelijke staten.

Nederlanders

Hoeveel medewerkers Van Oord in Oekraïne heeft en hoeveel daarvan Nederlands zijn, kon de zegsvrouw nog niet zeggen. Het bedrijf wilde ook nog niet zeggen in welke mate het actief is in Rusland en wat eventuele vervolgsancties zouden betekenen voor de activiteiten van het bedrijf daar.

Baggeraar Boskalis liet weten de ontwikkelingen te volgen. Het bedrijf is niet actief in Oekraïne, wel in Rusland, maar de omvang is klein en betreft geen materieel. Verdere details kon het bedrijf niet direct geven. ‘Het is geen werk van omvang waar we ons druk om maken’, aldus een woordvoerder. Boskalis is vooral actief in Zuidoost-Azië, aldus de zegsman.