Deskundige: sancties EU doen Poetin niet beven

De EU neemt de sancties tegen Rusland nadat het land twee afvallige regio’s in Oekraïne heeft erkend als onafhankelijke staten. Zo zijn sancties opgelegd aan banken die Russische operaties in de Oekraïense regio’s bekostigen. Ook wordt de toegang van Rusland tot EU-geld op kapitaal- en financiële markten ingeperkt, aldus de voorzitters van de raad van EU-leiders en van de Europese Commissie.

Volgens Korteweg zal president Poetin ‘op korte termijn geen traan laten’ om de banksancties. ‘Poetin heeft een goedgevulde staatskas die hiervoor is bedoeld. Ook is het Russische leger wel gewend een paar maanden geen salaris te krijgen. Dit leidt niet op korte termijn tot problemen.’

Economische gevolgen

Ook zullen de economische gevolgen van de sancties zoals ze er nu liggen beperkt zijn, verwacht Korteweg. Het uitstellen van de ingebruikname van omstreden pijpleiding Nord Stream 2 bijvoorbeeld, zoals Duitsland dinsdag bekendmaakte, haalt ook weinig uit. ‘Nord Stream 2 is een blikvanger, maar economische druk die daarvan uitgaat is minimaal, want de pijpleiding is nog niet in gebruik.’

Korteweg schat in dat de EU met deze sancties de diplomatieke deur op een kier wil laten staan omdat het landenblok verwacht dat Rusland meer actie zal ondernemen in Oekraïne. Er kan ook binnen de EU nog onenigheid zijn over hoever landen willen gaan met sancties, zegt hij.

Verzekeren olietankers

Wat volgens Korteweg ‘nog een brug te ver’ is, maar wel zou kunnen, zijn sancties op het verzekeren van olietankers. Die mogen niet onverzekerd rondvaren. De verzekeringen vinden met name in het Verenigd Koninkrijk plaats. ‘Dat is een van de lessen uit de sancties tegen Iran destijds en het is een effectief drukmiddel’, zegt hij.

Om deze reden speelt het Verenigd Koninkrijk, dat nu ook sancties tegen onder meer vijf financiële instanties en drie Russische miljardairs heeft afgekondigd, ook een belangrijke rol in de sancties. ‘Veel bankiers dicht bij Poetin bankieren met het Verenigd Koninkrijk.’