Witte Huis verwelkomt stilleggen Nord Stream 2

Volgens Psaki heeft president Joe Biden duidelijk gemaakt dat als Rusland Oekraïne zou binnenvallen dat dan samen met Duitsland er een einde zou worden gemaakt aan Nord Stream 2. ‘We staan in nauw overleg met Duitsland en verwelkomen hun besluit. We zullen zelf vandaag met onze eigen maatregelen komen’, aldus Psaki. Biden was altijd kritisch over Nord Stream 2 omdat daardoor Rusland meer geopolitieke invloed zou krijgen in Europa.

De Britse premier Boris Johnson zei de stap van de Duitse regering te begroeten. Hij spreekt van een ‘moedig’ besluit door Berlijn.