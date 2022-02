Rode Kruis bezorgd over schoon drinkwater in Oost-Oekraïne

Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de drinkwatervoorziening in Oost-Oekraïne, nu de gevechten daar opgelaaid zijn. Volgens de hulporganisatie zijn belangrijke watervoorzieningen in de afgelopen dagen beschadigd geraakt. Meer dan een miljoen mensen en ook ziekenhuizen zijn afhankelijk van deze voorzieningen, zegt Florence Gilette, hoofd van het Internationale Rode Kruis in Oekraïne.