Eerste Kamer wil ook Nederlandse vlag in plenaire zaal

PVV-fractieleider in de Eerste Kamer Marjolein Faber is het er niet mee eens dat er helemaal geen nationale symbolen zijn in de tijdelijke huisvesting van de senaat aan de Kazernestraat in Den Haag. Ze vindt dat de nationale driekleur ook een plaats verdient in de Eerste Kamer, die ook deel uitmaakt van de Staten-Generaal. Eind 2017 omarmde de Tweede Kamer ook een motie van de SGP en de PVV voor het tonen van de vlag in de plenaire zaal.

Toen de vlag er eindelijk was, brak een storm van kritiek los. De vlag was te klein en de voet ervan leek op een kaasblokje, vonden critici. Een half jaar later kwam er een nieuwe chiquere variant, ‘met een voet van perenhout, een mast van gepareld roestvrij staal en een stof die een klassieke uitstraling heeft’, zo stelde de Kamer destijds.