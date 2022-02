Rusland claimt nog geen troepen naar Donbas te hebben gestuurd

Rusland heeft naar eigen zeggen nog geen militairen gestuurd naar de pro-Russische republieken in de Oost-Oekraïense regio Donbas. Het heeft daarvoor ‘momenteel’ ook geen plannen, maar er worden wel troepen gestuurd in geval van een ‘dreiging’, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou. Verscheidene Russische media hebben echter gemeld dat er al militaire voertuigen de grens zijn overgestoken.