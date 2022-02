EU opent deur voor buitenlander met Indiase of Chinese vaccinatie

Buitenlandse toeristen die zijn ingeënt met een door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) goedgekeurd coronavaccin zijn vanaf 1 maart welkom in de Europese Unie. Veel lidstaten lieten geen buitenlanders toe die bijvoorbeeld een Indiaas of Chinees vaccin hebben gehad maar alleen in de EU toegelaten vaccins. De 27 EU-lidstaten hebben afgesproken deze beperking voor niet-essentiële reizigers van buiten de EU op te heffen.