Fietspad in zee verdwenen door stormen

Een fietspad bij Nieuwvliet in Zeeuws-Vlaanderen is in zee verdwenen door de stormen van de afgelopen dagen. Storm Corrie een paar weken geleden had al schade veroorzaakt door zandafslag bij het fietspad. Sinds maandag is het hele fietspad weg, aldus waterschap Scheldestromen, dat deze week de brokken asfalt gaat opruimen. Scheldestromen heeft dinsdag de ingestelde dijkbewaking in Zeeland beëindigd.