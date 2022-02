Onduidelijkheid over grenzen van door Moskou erkende republieken

Het is nog niet duidelijk welke grenzen Rusland precies erkent van de volksrepublieken Donetsk en Loegansk in Oost-Oekraïne. Verklaringen van verschillende Russische overheidsinstanties lijken elkaar tegen te spreken. Maandag bestempelde president Vladimir Poetin de separatistische republiekjes als onafhankelijk.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde volgens Interfax dat Moskou het gebied erkent waar de separatisten nu de dienst uitmaken en autoriteit uitoefenen. Een woordvoerder van het Kremlin zei later echter dat het gaat om het veel grotere grondgebied dat de pro-Russische republiekjes claimen sinds zij zich in 2014 eenzijdig afscheidden van Oekraïne.

De separatisten hebben nu de controle over ongeveer 30 procent van de ‘provincies’ Donetsk en Loehansk. Hun zelfuitgeroepen republieken claimen wel het hele grondgebied. In het geval dat de grenzen ruim worden geïnterpreteerd, zou Rusland ook militairen kunnen sturen naar gebieden in de Donbas-regio waar de separatisten het momenteel niet voor het zeggen hebben.

Het was bij de erkenning van de republieken niet direct duidelijk welke grenzen Rusland zou gaan hanteren. Ook een dag later is daar dus nog onduidelijkheid over. Kort nadat het besluit over de erkenning officieel was genomen, maakte Poetin bekend Russische militairen die kant op te sturen voor een zogenoemde vredesmissie. In Oost-Oekraïne woedt sinds 2014 een burgeroorlog tussen de separatisten en de Oekraïense regering.