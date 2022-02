Volkswagen grote winnaar op nerveuze beurzen

Volkswagen was dinsdag een grote winnaar op de Europese beurzen, die de eerdere forse openingsverliezen wisten weg te werken. Beleggers reageerden verheugd op de plannen van het Duitse autoconcern om sportwagenmerk Porsche zelfstandig naar de beurs brengen. De beurshandel bleef echter in het teken staan van de spanningen in Oekraïne.

De Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten dreigen met sancties tegen Rusland naar aanleiding van de erkenning door Moskou van separatistische regio’s in Oost-Oekraïne als onafhankelijke staten. De EU brengt volgens ingewijden nog geen zware economische strafmaatregelen in stelling, maar zou vooral betrokken personen willen treffen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent hoger op 733,11 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 1027,13 punten. De graadmeters in Londen, Frankrijk en Parijs klommen tot 0,3 procent, na eerdere verliezen van rond 2 procent. In Moskou verloor de leidende RTS-index bijna 4 procent na een dag eerder al 10 procent te hebben verloren.

Volkswagen

Volkswagen maakte een koerssprong van 10 procent in Frankfurt. Het autoconcern is in vergevorderde onderhandelingen met grootaandeelhouder Porsche SE over een beursgang van het sportwagenmerk. Een beursgang van het zeer winstgevende Porsche zou een makkelijke manier zijn voor VW om extra geld op te halen voor investeringen. Analisten schatten dat aan Porsche in zijn geheel een prijskaartje kan worden gehangen van 60 miljard tot 85 miljard euro.

In de AEX stond chiptoeleverancier ASMI, die na de slotbel met cijfers komt, bovenaan met een winst van 2,5 procent. Ook branchegenoten ASML en Besi stonden in de kopgroep met winsten tot 1,7 procent. Olie- en gasconcern Shell (plus 1,7 procent) profiteerde van de hogere olieprijzen, die verder opliepen door de vrees dat met een verdere escalatie van het conflict in Oekraïne de Russische olieleveringen geraakt kunnen worden. Verzekeraar NN Group sloot de rij met een min van dik 2 procent.

Olieprijs

Noten- en zadenhandelaar Acomo won 3,5 procent na cijfers. De onderneming wist ondanks problemen in het internationale vervoer de winst en de omzet stevig op te voeren.

De prijs voor een vat Amerikaanse olie steeg met 4 procent tot 94,70 dollar. Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, klom met bijna 3 procent tot 98,11 dollar per vat. De euro was 1,1350 dollar waard, tegen 1,1338 dollar een dag eerder.