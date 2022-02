Eurocommissaris: groei eurozone onzekerder door Russen

De erkenning door Rusland van de twee separatistische regio’s in Oost-Oekraïne als onafhankelijke staten maakt de prognose over de economische groei in de eurozone voor 2022 nog onzekerder, zegt Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie). ‘De schending van het internationaal recht door die erkenning doet de onzekerheid sterk toenemen.’