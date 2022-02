Erdogan noemt erkenning pro-Russische republieken onacceptabel

NAVO-lid Turkije deelt in de Zwarte Zee een maritieme grens met Oekraïne en Rusland en onderhoudt warme banden met zowel Kiev als Moskou. Erdogan bood eerder aan te bemiddelen in het hooggespannen conflict tussen beide landen. De Turkse overheid was een fel criticus van de Russische annexatie van de Oekraïense Krim in 2014.

Het Kremlin kondigde maandag tot woede van Kiev en veel westerse landen aan de pro-Russische regio’s in het oosten van Oekraïne als onafhankelijke staten te erkennen. Ook deelde president Vladimir Poetin mee dat er een ‘vredesmacht’ naar de regio gaat.