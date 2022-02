Nieuwe tegenslag voor Floriade: aanbesteding deugt niet

Floriade moet de aanbesteding voor licht, geluid en audiovisuele middelen voor de wereldtuinbouwtentoonstelling overdoen. Dat daardoor de opening van de Floriade op 14 april in gevaar komt is voor het Gerechtshof in Arnhem geen reden om anders te beslissen, zo staat in de uitspraak die dinsdag is gedaan. Europese regels voor aanbesteding moeten streng worden nageleefd, vindt het hof.

De rechtbank vond in december vorig jaar al dat de aanbesteding niet deugde. Floriade ging daartegen in beroep. Ondertussen startte de wereldtuinbouwtentoonstelling wel een nieuwe aanbestedingsprocedure, die tot een voorlopige gunning moest leiden. Maar Floriade heeft die gunning uitgesteld en dat is een eigen keuze van de organisatie, aldus het hof. Tijdgebrek kan dus geen reden zijn om de eerste aanbesteding alsnog goed te keuren.

De aanbesteding deugde niet omdat Floriade niet duidelijk maakte wat er precies werd verwacht van bedrijven die wilden inschrijven. Daardoor was het volgens het hof niet mogelijk om een goede offerte uit te brengen. Twee bedrijven die naar de rechter stapten over de procedure vinden dat winnaar Stagelight geen betere aanbieding heeft gedaan dan zij. Stagelight heeft bepaalde kosten die wel gemaakt moeten worden niet meegerekend, omdat niet duidelijk was of er een basisaanbieding gedaan moest worden of een compleet pakket voor licht, geluid en audiovisuele middelen. Floriade mag nu niet doorgaan met Stagelight, aldus het hof.

De tegenslagen voor de tuinbouwtentoonstelling volgen elkaar de laatste weken snel op. Recent werd bekend dat sponsoring miljoenen minder heeft opgebracht dan was berekend. De gemeenteraad van Almere wil geen geld meer in het evenement steken en heeft de provincie en het rijk om steun gevraagd. Er zijn pas drie landen aan het bouwen op het Floriadeterrein, terwijl minstens twintig landen belangstelling hadden. Dat zou een gevolg zijn van de coronapandemie. Het realiseren van de tuinbouwtentoonstelling is in de loop van de jaren tientallen miljoenen euro’s duurder geworden dan begroot.