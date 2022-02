Oekraïne hekelt ‘wederopleving’ Sovjet-Unie door Moskou

De Russische regering heeft met het erkennen van twee pro-Russische republiekjes in het oosten van Oekraïne ‘opnieuw een stap gezet richting de wederopleving van de Sovjet-Unie’, stelt de Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov. De regering in Kiev roept op tot harde sancties tegen Rusland.

De Russische president Vladimir Poetin zei maandag in een toespraak de twee separatistische regio’s in de Donbas-regio te erkennen en er vredestroepen heen te sturen. Volgens Oekraïne, een voormalige Sovjetrepubliek, heeft Moskou al langer militairen in het gebied zitten en probeert het Kremlin die aanwezigheid nu te legaliseren.

Meerdere westerse landen hebben sancties aangekondigd. De Russische minister Sergej Lavrov (Buitenlandse Zaken) heeft aangegeven dat zijn land bereid blijft tot overleg over het hoogopgelopen conflict.