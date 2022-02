NVM: ‘geflipte’ woningen in een jaar tijd een ton duurder

In 2021 werd zo’n geflipte woning voor gemiddeld 111.000 euro meer verkocht dan het aankoopbedrag. Dat is een stijging van de waarde van 36 procent in minder dan een jaar tijd, aldus de vereniging. Geflipte woningen hebben bij herverkoop ook gemiddeld zes vierkante meter meer woonoppervlakte dan voor de verbouwing.

De NVM onderzocht huizen die binnen een jaar opnieuw werden verkocht. Bij ruim 3,2 miljoen woningtransacties sinds 2001 werden bijna 50.000 verkochte huizen opnieuw verkocht. Vorig jaar werden bijna 2000 huizen herverkocht. Bijna een derde daarvan, 560 huizen, was geflipt.