Rutte: sancties tegen Rusland, maar hoe zwaar nog onduidelijk

"Het erkennen van de republiek is al een onacceptabel feit en raakt aan de stabiliteit in ons deel van de wereld", zei Rutte. Hij zei niet te willen "speculeren" over de vraag of de Russische krijgsmacht al bezig is met militaire acties in het gebied. Er wordt "met bondgenoten" overleg over gevoerd, aldus de premier.

