Volkswagen wil sportwagenmerk Porsche naar de beurs brengen

Volkswagen wil sportwagenmerk Porsche zelfstandig naar de beurs brengen. Daarover is het Duitse autoconcern momenteel in vergevorderde onderhandelingen met grootaandeelhouder Porsche SE. Een definitieve beslissing is nog niet genomen.

Een losse gang naar de beurs van het zeer winstgevende Porsche zou een makkelijke manier zijn om extra geld op te halen voor investeringen. Analisten van Bloomberg Intelligence schatten dat aan Porsche in zijn geheel een prijskaartje kan worden gehangen van 60 miljard tot 85 miljard euro.

Volgens Volkswagen zijn er intern al afspraken over een soort raamwerkovereenkomst, die de basis moet vormen voor verdere stappen in de voorbereiding van een mogelijke notering. Maar het laatste woord daarover is nog aan het bestuur en de commissarissen van het autoconcern.

Sportwagenmerk Porsche, ook wel bekend als Porsche AG, werd opgezet in 1931 door Ferdinand Porsche. Hij heeft in de jaren dertig ook de eerste Volkswagen ontworpen in opdracht van het naziregime. In de loop van hun bestaan hebben de twee autobouwers altijd nauwe banden gehad. Maar het sportwagenmerk is pas zo’n tien jaar onderdeel van de Volkswagen Group, waartoe bijvoorbeeld ook Audi, Lamborghini en Bentley behoren.

Bij Volkswagen gaan al jaren stemmen op voor een minder gecentraliseerde bedrijfsstructuur om wendbaarder te worden en beter de concurrentie aan te kunnen gaan met partijen als fabrikant van elektrische auto’s Tesla. De Duitsers hebben met de Volkswagen ID.4 en de Porsche Taycan eveneens elektrische modellen, maar wat betreft marktwaardering worden ze tegenwoordig flink overschaduwd door Tesla.