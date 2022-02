ACM: prijs tweedehands auto voor consument onvoldoende duidelijk

Volgens de ACM klopt de prijs in een auto-advertentie nog te vaak niet. Dat constateert de toezichthouder op basis van signalen van consumenten. Zo was niet overal de btw in de prijs opgenomen, terwijl dat wel moet. Ook waren sommige overheidssubsidies al verwerkt in de prijs, terwijl dit niet mag. Verkopers weten namelijk niet of een consument gebruik gaat maken van een subsidie, aldus de waakhond.

De ACM heeft dealers, onlineplatforms waar auto’s verkocht worden en andere betrokken partijen de afgelopen tijd gewezen op de regels. Volgens de waakhond zijn de regels niet nieuw en eenvoudig. De eerste prijs die consumenten in een advertentie van een tweedehands auto wordt voorgehouden, moet de btw en alle verplichte kosten bevatten.