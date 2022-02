Nederlander in Oekraïne: we volgen nieuws met angstige interesse

De Nederlander wil anoniem blijven omdat hij ‘te gast is in het land’. Hij woont in het westen van Oekraïne, waar alles ‘vooralsnog ‘normaal’ is, in tegenstelling tot het oosten’. ‘Daar rijden de tanks door de straten’, leest hij in lokale media. Hij zegt zich voor te bereiden door ‘toch maar wat proviand’ in te slaan.

Poetin heeft maandag militairen opdracht gegeven de vrede in de twee gebieden te handhaven. De pro-Russische separatisten die daar zitten zijn sinds 2014 verwikkeld in een burgeroorlog met de Oekraïense regering, waarbij zo’n 15.000 doden zijn gevallen.