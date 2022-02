Minister Ollongren eerder terug uit VK wegens situatie Oekraïne

Minister van Defensie Kajsa Ollongren keert eerder terug uit het Verenigd Koninkrijk vanwege de situatie in Oekraïne. Ze was daar voor overleg met een aantal ambtgenoten uit landen die samenwerken in de Joint Expeditionary Force (JEF), die geleid wordt door het Verenigd Koninkrijk. Een deel van die landen grenst aan Rusland.