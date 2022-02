Rusland: te vroeg voor discussie over grenzen Donetsk en Loehansk

Het is volgens Rusland te vroeg om een discussie te voeren over de exacte grenzen van de door separatisten uitgeroepen volksrepublieken Donetsk en Loehansk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat eerst de zogeheten vriendschapsverdragen met de regio’s moeten worden bekrachtigd door het parlement, meldt het Russische persbureau RIA.

Rusland heeft de volksrepublieken maandagavond erkend, maar toen is niet duidelijk gemaakt welke gebieden daar precies onder vallen. De pro-Russische separatisten maken de dienst uit in een deel van Donetsk en Loehansk. Zij hebben niet die volledige regio’s in handen. Het Russische parlement zal de verdragen naar verwachting dinsdag ratificeren.

Poetin zette maandag al zijn handtekening onder de verdragen. Daarin staat onder meer dat Rusland troepen naar Donetsk en Loehansk mag sturen en er militaire bases mag bouwen. Ook wordt opgeroepen tot het gebruik van de Russische munteenheid en de uitbreiding van het Russische staatsburgerschap onder de inwoners. De verdragen hebben een loopduur van tien jaar, maar kunnen worden verlengd.