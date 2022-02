Britse minister: Russische ‘vredesmissie’ in Oekraïne is invasie

De Britse minister van Gezondheid, Sajid Javid, heeft gezegd dat de Russische invasie van Oekraïne is begonnen. Premier Boris Johnson houdt spoedberaad met zijn kabinet over de Russische erkenning van twee afgescheiden regio’s in het oosten van Oekraïne en het sturen van Russische ‘vredestroepen’ naar die regio. Ooggetuigen hebben die troepen volgens persbureau Reuters al in bijvoorbeeld Donetsk gezien. Javid noemt het ‘een aanval op de soevereiniteit en territoriale onschendbaarheid van Oekraïne’.