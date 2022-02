Consumentenbond hekelt ‘vage’ informatie over herkomst voedsel

Wie in de supermarkt voedsel koopt blijft te vaak in het ongewisse over het land waar de producten vandaan komen, vindt de Consumentenbond. De belangenclub inventariseerde de informatie die supers geven over het herkomstland van voedingsmiddelen en zegt veel onduidelijkheden te hebben gevonden.

Het is verplicht om bij bijvoorbeeld onbewerkt vlees, vis, groente of fruit aan te geven waar dit voedsel vandaan komt. Maar Albert Heijn noemt in zijn onlinesupermarkt tal van landen waar runderen voor de aangeboden biefstukjes vandaan komen, variërend van Nederland tot Ierland, Polen tot Australië. Volgens Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar hebben consumenten die hun vlees het liefst van nabij halen niets aan die informatie.

Op verpakkingen van olijfolie en honing staat volgens de belangenvereniging soms vage informatie over de plek waar deze vandaan komt. Zo valt weleens te lezen dat olijfolie is gemaakt van olijven afkomstig uit de Europese Unie. Ook hekelt de Consumentenbond dat de herkomst van losse groente en fruit niet altijd duidelijk is bij de schappen van de supermarkt.

In Europees verband pleit de Consumentenbond voor strengere regels. Zo is het nog niet verplicht om de herkomst van bijvoorbeeld bewerkt vlees te vermelden, zoals bij gemarineerd vlees.