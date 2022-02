Kennisinstituut: mensen buiten steden vaker afhankelijk van auto

Terwijl het autobezit per inwoner in de stedelijke gebieden daalt, stijgt die in de landelijke gebieden duidelijk. In de meest stedelijke gebieden van Nederland zegt 36 procent van de mensen steeds meer afhankelijk te zijn van de auto, terwijl dit aandeel in de meest landelijke gebieden bijna twee keer zo groot is: 64 procent.

Doordat mensen in de landelijke gebieden vaker afhankelijk zijn van een auto, hebben ze die soms terwijl ze de auto nauwelijks kunnen veroorloven. Dit ‘gedwongen autobezit’ geldt volgens het KiM voor 5 á 6 procent van de Nederlanders met een auto.

Aan het onderzoek deden bijna 1300 mensen mee.