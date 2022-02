Minister Lavrov blijft bereid tot onderhandelingen met VS

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov blijft bereid te onderhandelen met zijn Amerikaanse collega Antony Blinken. ‘Ook op moeilijke momenten zijn we klaar voor onderhandelingen’, aldus een woordvoerster van Lavrov. De twee hebben een afspraak om elkaar donderdag in Genève te treffen.

Maandag heeft president Vladimir Poetin twee kleine van Oekraïne afgescheiden ‘volksrepublieken’ als onafhankelijk erkend en gezegd dat Rusland er een militaire ‘vredesmissie’ begint. De eerste militairen van die ‘missie’ zijn de Russisch-Oekraïense grens al overgestoken volgens de defensieminister van Polen, Mariusz Błaszczak. De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Linda Thomas-Greenfield, noemde die vredesmissie in de Veiligheidsraad complete onzin. Het is volgens haar onderdeel van de rechtvaardigingen die het Kremlin voor een oorlog zoekt.

Ze zei dat de gevolgen van de Russische acties ernstig zijn voor Oekraïne, voor heel Europa en voor heel de wereld. De Russische afgevaardigde bij de VN zei tijdens de spoedzitting van de Veiligheidsraad dat zijn land blijft openstaan voor een diplomatieke oplossing voor het Oekraïne-conflict. ‘Maar we zullen niet toestaan dat er opnieuw een bloedbad plaatsvindt in de Donbass, de Oost-Oekraïense regio waar zich in 2014 twee provincies afscheidden, nadat een pro-Russische president van Oekraïne was afgezet.

De chef politieke zaken van de Verenigde Naties, Rosemary DiCarlo, heeft tijdens de zitting gezegd dat de VN het sturen van Russische troepen naar Donbass betreuren. De VN zijn voor een onafhankelijk Oekraïne met internationaal erkende grenzen. DiCarlo waarschuwde dat er ‘een groot risico is dat dit een heel groot conflict wordt’.