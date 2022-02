Aziatische beurzen flink lager door spanningen in Oekraïne

De beursgraadmeters in Azië stonden dinsdag flink onder druk als gevolg van de opgelopen spanningen in de grensregio tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Vladimir Poetin heeft twee separatistische regio’s in Oost-Oekraïne officieel erkend en kondigde aan er een ‘vredesmissie’ heen te sturen. Die beslissing zorgde voor beroering op de beursvloeren. Verder stonden Chinese techbedrijven onder druk door nieuwe zorgen over plannen van autoriteiten in het land om de sector verder te reguleren.

Webwinkelbedrijf Alibaba was een opvallende daler in Hongkong met een verlies van 3,6 procent. Naar verluidt is Beijing begonnen met een nieuwe ronde van controles bij fintechbedrijf Ant Group, waar Alibaba een groot belang in heeft. Maaltijdbezorger Meituan stond bijna 7 procent lager nadat Beijing het bedrijf had opgedragen de prijzen te verlagen. Ook Tencent (min 2,1 procent) stond onder druk, ook al ontkende dat techconcern dat er opnieuw onderzoek wordt gedaan naar zijn kernactiviteiten.

De Hang Seng-index noteerde 3,1 procent lager en zakte tot het laagste niveau in vijf maanden tijd. De daling was deels het gevolg van de maatregelen die worden genomen door de Chinese autoriteiten tegen private ondernemingen en deels door de Russisch-Oekraïense spanningen. In Japan verloor de Nikkei-index vanwege de oorlogsdreiging 1,7 procent. De Kospi in Zuid-Korea en de Australische All Ordinaries leverden tot 1,5 procent in.

Door de spanningen schoten de olieprijzen omhoog. Voor een vat Amerikaanse olie moest 93,86 dollar worden betaald, 3 procent meer dan een dag eerder. Brentolie steeg 2 procent in prijs tot 97,32 dollar. In het kielzog van de olieprijzen wonnen olieconcerns in onder andere Japan en Australië aan beurswaarde.