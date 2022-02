Recordwinst voor HSBC door herstel uit crisis en lagere kosten

HSBC heeft het jaar 2021 afgesloten met een recordwinst van 18,9 miljard dollar, omgerekend krap 16,7 miljard euro. Dat was ruim twee keer meer dan een jaar eerder. De bank profiteerde enerzijds van het herstel uit de crisis en anderzijds van een ingrijpende reorganisatie die werd doorgevoerd. De kredietverlener, die met zijn hoofdkantoor zetelt in Londen, kondigde ook aan voor nog eens 1 miljard dollar eigen aandelen in te kopen, bovenop de eerdere belofte om voor 2 miljard dollar aan effecten te kopen.

Net als andere banken kende HSBC een bewogen 2020. De uitbraak van het coronavirus deed de economie op zijn grondvesten schudden, net op het moment dat de bank aankondigde wereldwijd 35.000 banen te schrappen. De kredietverlener kondigde daarbij aan zich vooral op zijn meest winstgevende gebieden in Azië en het Midden-Oosten te willen concentreren.

HSBC haalt 90 procent van zijn winst in Azië, waarbij China en Hongkong de belangrijkste aanjagers van de groei zijn. Begin vorig jaar publiceerde HSBC een nieuwe strategie met plannen om meer van de markt in de regio in handen te krijgen. Daarbij verwacht de bank te kunnen profiteren van de groeiende welvaart in Azië. Verder hoopt de bank de inkomsten te kunnen opvoeren als de rentes wereldwijd stijgen om de inflatie te beteugelen.

China

De afhankelijkheid van China is echter een kwetsbaar punt voor de bank. Zowel China als Hongkong behoort tot de laatste weinige plaatsen die nog stijf vasthouden aan een zero-Covid-strategie. Zo werden dit jaar in Hongkong opnieuw strenge beperkingen opgelegd die de economie raken. Ook in China vertraagde het herstel in het slotkwartaal van 2021 als gevolg van coronabeperkingen.

HSBC verwacht verder dat de wereldeconomie wel last zal houden van de hoge energie- en voedselprijzen en de problemen in de toeleveringsketen. Die zullen de inflatie aanwakkeren en zorgen voor een strenger monetair beleid door centrale banken.