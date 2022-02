Verdachte in moordzaak Dean hoort of hij in België wordt berecht

De 34-jarige Dave De K., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering en het overlijden van de 4-jarige jongen Dean, hoort dinsdag of hij aan België wordt overgeleverd. De Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank in Amsterdam maakt rond het middaguur de beslissing bekend.

De onderzoeksrechter in Dendermonde heeft Nederland verzocht om de overlevering van De K, zodat hij in België kan worden berecht. Justitie in België wil De K. vervolgen voor moord dan wel doodslag en kinderontvoering. De K. ontkent de beschuldigingen.

Het lichaam van Dean werd maandagavond 17 januari op Neeltje Jans bij Vrouwenpolder in Zeeland gevonden. Eerder die dag werd De K. aangehouden, de Belg had het jongetje meegenomen uit de Belgische plaats Sint-Niklaas. De man werd gearresteerd in het dorp Meerkerk in de provincie Utrecht. Zijn 25-jarige Nederlandse vriendin Romy W. zit in België vast.

De K. wil in Nederland blijven voor zijn berechting. Volgens de raadsman van De K zouden de omstandigheden in de gevangenis in de Belgische stad Dendermonde ondermaats zijn en met name de toegang tot gezondheidszorg voor gedetineerden. De K. heeft in de gevangenis van Middelburg al verzocht om een psychiater en een psycholoog en vreest dat in België zijn mentale gesteldheid verslechtert.