Rechtbank vonnist in zaak moordaanslag advocaat Schol

De rechtbank in Almelo doet dinsdag uitspraak in de strafzaak tegen de twee mannen die worden verdacht van de moordaanslag op advocaat Philippe Schol. Hij werd op 6 november 2019 voor zijn huis in Gronau, vlak over de grens bij Enschede, op straat vijf keer beschoten vanuit een auto en overleefde ternauwernood. Het Openbaar Ministerie heeft tegen het duo celstraffen van 18 en 23 jaar geëist.