Oekraïense president Zelenski roept veiligheidsraad bijeen

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft maandagavond de nationale veiligheidsraad bijeengeroepen vanwege de Russische erkenning van twee afvallige regio’s in Oost-Oekraïne. De verwachting is dat hij na het overleg het volk zal toespreken.

Voorafgaand aan het beraad sprak Zelenski met de Amerikaanse president Joe Biden. Het telefoongesprek duurde volgens het Witte Huis 35 minuten. Er zijn geen details bekendgemaakt over de inhoud.

Het gesprek begon en eindigde tijdens een lange televisietoespraak van de Russische president Vladimir Poetin, waarin hij uitleg gaf over de erkenning van de regio’s. Ook zette hij op televisie zijn handtekening onder het besluit. Het Kremlin had voor de uitzending al gemeld dat de erkenning snel zou plaatsvinden.

De stap van Poetin zal voor nog meer spanningen in de regio zorgen. Het conflict in Oost-Oekraïne is afgelopen week opgelaaid en daarnaast wordt gevreesd voor een Russische inval in Oekraïne.