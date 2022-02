Stoltenberg noemt toespraak Poetin stap richting invasie

NAVO-chef Jens Stoltenberg noemt de Russische erkenning van de separatistische regio’s in Oekraïne als onafhankelijke staten een stap in de richting van een invasie van Oekraïne. In een eerste reactie veroordeelt Stoltenberg de stap, die maandagavond werd gezet door president Vladimir Poetin.

‘Moskou blijft het conflict opstoken in Oost-Oekraïne. Deze erkenning gaat in tegen internationale wetten waar Rusland ook achter staat’, aldus de chef van NAVO. Ook gaat het in tegen de akkoorden van Minsk, waar afspraken zijn gemaakt over de situatie in de Oekraïense Donbass-regio.

‘Dit ondermijnt de soevereiniteit van Oekraïne nog meer en bemoeilijkt het vinden van een oplossing voor het conflict.’ Stoltenberg maant Rusland om weer te proberen tot een diplomatieke oplossing te komen en de 150.000 militairen bij de Oekraïense grens terug te trekken.

Stoltenberg heeft gezegd dat de NAVO geen soldaten stuurt als Rusland Oekraïne binnenvalt. Veel landen hebben wel wapens naar Oekraïne gestuurd. In buurlanden die wel lid zijn van de NAVO zijn meer militairen gestationeerd vanwege de Russische dreiging.