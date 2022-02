Johnson: Poetins erkenning afvallige regio’s is slecht voorteken

Het is een slecht voorteken dat de Russische president Vladimir Poetin twee afvallige regio’s in Oost-Oekraïne als onafhankelijk staten heeft erkend. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson gezegd na het horen van het nieuws.

De erkenning is volgens Johnson ‘duidelijk in strijd’ met het internationaal recht. Het is een schending van de soevereiniteit en integriteit van Oekraïne, aldus de premier. Daarnaast noemde hij het een verwerping van de Minsk-akkoorden, waarmee na het uitbreken van de burgeroorlog in het oosten van Oekraïne een vredesproces in gang werd gezet. ‘Ik denk dat dit een heel slecht voorteken en een duister signaal is.’

De Britse buitenlandminister Liz Truss zei niet toe te staan dat Rusland ongestraft blijft. Ook zij uitte haar ongenoegen over de manier waarop Rusland omgaat met de Minsk-akkoorden. ‘Deze stap signaleert het einde van het Minsk-proces.’ Daarnaast toont het besluit volgens de minister aan dat Rusland confrontatie boven dialoog heeft verkozen.

Ook vanuit andere landen klinkt ongenoegen over de stap van Moskou. De Poolse premier Mateusz Morawiecki omschreef het op Twitter als ‘een daad van agressie tegen Oekraïne’. ‘Het besluit om de zelfverklaarde republieken te erkennen is een definitieve afwijzing van dialoog en een flagrante schending van het internationaal recht.’