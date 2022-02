Engeland schrapt vrijwel laatste coronamaatregelen

Als onderdeel van ‘leven met Covid’ is het vanaf donderdag niet langer verplicht in isolatie te gaan wanneer je besmet raakt met het coronavirus. Wel is het advies nog thuis te blijven na een positieve test. De jongste versoepelingen komen terwijl de Britse koningin Elizabeth met milde coronaklachten in isolatie zit. Ze heeft de komende dagen digitale ontmoetingen.

Deel dit bericht: