Rechtbank wil rapporten zien van undercover die zelfmoord pleegde

Het verslag van een undercoveragent die na een riskant onderzoek in de drugswereld zelfmoord pleegde, moet toch openbaar worden gemaakt. Justitie wilde het geheim houden, maar de rechtbank in Breda beval maandag dat het wordt toegevoegd aan het strafdossier in de zaak van het doelwit, Joop M. uit Zevenbergschen Hoek.