Verdachten bedreigingen GGD’ers in Heerlen vrijgelaten

De rechter-commissaris in Maastricht heeft maandag twee verdachten van bedreigingen van GGD-medewerkers onder voorwaarden op vrije voeten gesteld. De 48-jarige man uit Hoensbroek en de 49-jarige vrouw uit Heerlen zaten sinds vrijdag vast na incidenten bij priklocaties in Heerlen. Ze mogen de komende snelrechtprocedure nu in vrijheid afwachten.