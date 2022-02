Zware windstoten in delen van land voorbij

In delen van het land komen na zes dagen van storm geen zware windstoten meer voor. Het KNMI heeft daarom voor een deel van Nederland de zogenoemde code geel beëindigd. Voor Groningen, Drenthe, Overijssel, Maastricht en het Waddengebied geldt nu geen waarschuwing meer. In de rest van het land is code geel nog wel van kracht.

Vanwege de harde windstoten maandag had het KNMI code geel voor het hele land afgekondigd. In het midden en westen van het land wordt nog gewaarschuwd voor windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur, aan zee zijn windstoten tot ongeveer 100 kilometer per uur mogelijk.

Het weerinstituut verwacht dat de wind in de loop van de middag en avond afneemt.