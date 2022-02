Studenten TU Delft presenteren nieuw ontwerp voor hyperloop

Hyperloops zijn een soort buizenpost voor mensen of goederen. De toekomstige hyperloopreiziger neemt plaats in een zogeheten pod, een soort wagentje dat op hoge snelheid door vacuüm gezogen buizen reist. Dankzij magneten zweven we in de toekomst misschien wel in een halfuur van Amsterdam naar Parijs. Daarvan dromen althans de 38 TU-studenten die aan de ontwikkeling meewerken.

Nu de ontwerpfase is afgerond, gaan de studenten hun hyperloopsysteem daadwerkelijk bouwen. ‘Een mens past daar niet in, onze pod wordt een schaalmodel van zo’n twee meter lang en 80 centimeter breed’, vertelt Gijs Roodenburg, die optreedt als woordvoerder van het project. In Hilversum bouwen de studenten een testbaan van zo’n 70 meter lang. Eind juni moet het prototype daaroverheen flitsen.

Hangend element

Bijzonder aan het nieuwe ontwerp is dat de pod ‘hangt’ aan de baan. Dat wil zeggen: de magnetische geleiding gebeurt via de bovenkant en niet aan de onderkant. Pod en baan raken elkaar niet. ‘Dat hangende element is uniek, dat is nog niet eerder gedaan door een studententeam’, zegt Roodenburg. ‘Het is essentieel om later op echte schaal te bouwen.’ Onder meer het wisselen van baan wordt met een hangend ontwerp makkelijker. Ook bedrijven die werken aan een hyperloop zijn daarmee bezig.

Doordat hyperlooppods de baan niet raken én ze geen last hebben van luchtweerstand, moeten ze uiteindelijk een snelheid van zo’n 1000 kilometer per uur kunnen halen. Daarmee zijn ze net zo snel als verkeersvliegtuigen, terwijl ze veel schoner en energiezuiniger zijn. Vliegtuigen verbranden kerosine en stoten daardoor veel koolstofdioxide (CO2) uit. Hyperloops werken op elektriciteit en zijn in potentie ook nog eens heel energiezuinig.

Delft Hyperloop denkt dat de nieuwe technologie kan helpen de CO2-voetafdruk van de transportsector fors te verkleinen. ‘In 2030 moet de hyperloop een groot deel van het vrachtverkeer gaan vervangen en rond 2040 kan een groot deel van de korteafstandsvluchten vervangen worden door de hyperloop’, stelt het team.