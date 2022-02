Brussel eist dat Hongarije veto op verkoop Aegon-dochter intrekt

De Hongaarse regering paste twee dagen voordat de voorgenomen overname door VIG van Aegons verzekeringsactiviteiten in Hongarije, Polen, Roemenië en Turkije in 2020 werd aangekondigd, de wet op directe buitenlandse investeringen aan. De overname van de Hongaarse dochters zou volgens de regering de strategische belangen van Hongarije in gevaar brengen. Daarop sprak ze een veto uit. De commissie zegt nu niet alleen dat dat gevaar nergens uit blijkt, maar ook dat de regering de voorgenomen blokkade in Brussel had moeten melden voordat ze de zaak blokkeerde.

Het dagelijks EU-bestuur keurde in augustus vorig jaar de hele voorgenomen overname van Aegons verzekeringsactiviteiten in Oost-Europa en Turkije onvoorwaardelijk goed. Twee maanden later startte de commissie het onderzoek naar het Hongaarse veto.

Inmiddels heeft VIG met Hongarije afgesproken dat een Hongaars staatsbedrijf een belang van 45 procent neemt in de Hongaarse activiteiten die Aegon van de hand doet. Datzelfde bedrijf krijgt een even groot belang in de Hongaarse tak van de Oostenrijkse verzekeraar.