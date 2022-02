Beurs Moskou keldert door spanningen rond Oekraïne

De aandelenbeurs in Moskou ging maandag hard onderuit door de oplopende spanningen rond Oekraïne. Bij gevechten aan de Oekraïense grens zouden doden zijn gevallen. Daarnaast hebben pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne om hulp van Moskou gevraagd bij het uitroepen van de onafhankelijkheid.

De RTS-index van de beurs in Moskou kelderde meer dan 10 procent. Het Russische gasbedrijf Gazprom ging bijna 9 procent onderuit en de grote bank Sberbank werd 14 procent lager gezet. Olieconcern Rosneft verloor meer dan 14 procent aan beurswaarde. Het zijn de grootste koersdalingen op de Russische beurs sinds maart 2020, toen de coronapandemie begon.

Daarnaast heeft het Russische ministerie van Financiën een veiling van staatsobligaties die voor dinsdag stond gepland afgeblazen vanwege alle onrust op de financiële markten. De Russische roebel zakte in waarde.

Washington en Londen beschuldigen Moskou er al enige tijd van bezig te zijn met operaties onder valse vlag die als excuus moeten dienen voor militair ingrijpen in Oekraïne. Rusland ontkent plannen te hebben voor een invasie. Later deze week zou er een ontmoeting moeten zijn tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov om te praten over de crisis.