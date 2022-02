Opblaasbare stormvloedkering Ramspol gaat weer dicht

De Ramspolkering sluit het Zwarte Meer af van het Ketelmeer. Door de stormachtige wind stuwt het water van het IJsselmeer hoog op, terwijl er toch al sprake was van een verhoogd peil. De heersende windrichting maakt het ook lastig om water uit het meer te spuien via de Afsluitdijk.

Stormvloedkering Ramspol is wereldwijd uniek. Het is de enige balgstuw die dienst doet als waterkering. Voor de opblaasbare dam is in 2002 gekozen, omdat er anders 115 kilometer dijk opgehoogd moest worden. De stuw van zeer stevig rubber was veel goedkoper en veiliger, zegt Rijkswaterstaat. Het duurt drie kwartier om de stuw helemaal op te blazen. Als de kering niet in gebruik is, ligt het doek in een speciale bak op de bodem van het Ramsdiep.